Usa, primarie repubblicane nel District of Columbia: cosa sappiamo

Come funzionano le primarie nel District of Columbia

Come spiega l’AP, per le primarie repubblicane nel District of Columbia c'è un solo seggio elettorale, il Madison Hotel. Tutti i 19 delegati repubblicani di Washington verranno assegnati al candidato che riceverà più del 50% dei voti, se nessuno otterrà la maggioranza verranno attribuiti in proporzione al voto primario complessivo. Solo gli elettori registrati nel distretto come repubblicani possono partecipare alle primarie, non è consentita la votazione anticipata e non è permesso il voto per corrispondenza (tranne che per militari ed elettori che si trovano all’estero). Il District of Columbia dovrebbe annunciare i risultati circa un’ora dopo la chiusura delle urne, quindi intorno alle 2 della notte fra domenica 3 e lunedì 4 marzo (ora italiana).