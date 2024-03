Elezioni Usa, caucus repubblicani in Missouri e Idaho: come funzionano

Sabato 2 marzo il Grand Old Party prosegue con la sua ricerca del candidato alle presidenziali del prossimo 5 novembre. Se lo svolgimento nei due Stati è simile, le regole invece sono diverse, così come il numero dei delegati da conquistare ascolta articolo

Il cammino degli Stati Uniti verso le elezioni presidenziali del 5 novembre prosegue con i caucus repubblicani in Missouri e in Idaho, in programma sabato 2 marzo. In entrambi gli Stati lo scorso anno è stata approvata una legge che cancellava le tradizionali primarie previste per il 12 marzo, che non sono poi state ripristinate. I risultati dei due caucus dovrebbero arrivare nella notte italiana fra il 2 e il 3 marzo.

Il caucus in Idaho Donald Trump e Nikki Haley competono per i 32 delegati repubblicani dell’Idaho, con l’ex ambasciatrice alle Nazioni Unite che cerca di ottenere la sua prima vittoria contro il tycoon. L'ultima volta che i repubblicani dell'Idaho hanno tenuto caucus presidenziali è stato nel 2012, quando Mitt Romney vinse con il 62% dei voti nell'ambito del Super Tuesday di quell'anno. Gli elettori di tutto lo Stato, spiega la ABC, si incontreranno nei luoghi designati per i caucus e ascolteranno brevi interventi a nome dei candidati, poi voteranno a scrutinio segreto. Tutti i 32 delegati verranno assegnati a chi riceverà più del 50% delle preferenze in tutto lo Stato. Se nessuno dovesse ottenere la maggioranza, i delegati verranno attribuiti in proporzione ai risultati, ma un candidato deve ricevere almeno il 15% dei voti per qualificarsi per eventuali delegati. Solo gli elettori registrati come repubblicani in Idaho possono partecipare ai caucus. approfondimento Elezioni Usa, cosa sono i caucus e cosa cambia rispetto alle primarie

Il caucus in Missouri Come spiega la ABC, il Missouri ha 54 delegati repubblicani. Cinquantuno di questi vengono assegnati ai candidati attraverso un processo lungo un mese che inizia sabato 2 marzo. Undici delegati verranno attribuiti a livello statale, mentre cinque verranno assegnati da ciascuno degli otto distretti congressuali del Missouri. I restanti tre delegati sono il presidente del partito statale e due membri della commissione nazionale repubblicana del Missouri, che possono sostenere qualsiasi candidato desiderino indipendentemente dai risultati del caucus. I partecipanti al caucus devono essere registrati e firmare un documento in cui dichiarano la loro "fedeltà al Partito Repubblicano del Missouri", poi esprimeranno le loro preferenze per la presidenza e i risultati verranno utilizzati per determinare il numero di delegati assegnati ai candidati sia a livello statale che di distretto congressuale. Tutti i delegati vengono assegnati al candidato che riceve il sostegno della maggioranza, se nessuno la ottiene vengono attribuiti proporzionalmente tra i candidati che hanno ricevuto almeno il 15% dei consensi. Le persone che serviranno come delegati alla convention nazionale saranno selezionate alle convention distrettuali del congresso del 6 aprile e alla convention statale del 4 maggio. A differenza delle primarie gestite dallo Stato, i partecipanti devono presenziare di persona per un periodo di tempo limitato e partecipare a una riunione del partito, anziché poter semplicemente votare e andarsene. La votazione non avviene a scrutinio segreto. approfondimento Primarie elezioni Usa 2024, come funzionano: date e regole