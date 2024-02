Usa Weekly News, Trump vince primarie South Carolina, Haley non lascia

5/15 ©Getty

Haley su sondaggi Usa 2024 – “Nel 2024 gli Stati Uniti avranno un presidente donna: che sia io o Kamala Harris”. Così in un’intervista a Abc News Nikki Haley. “Se il candidato sarò Donald Trump, non vincerà. Lo dicono tutti i sondaggi, non vincerà e avremo Kamala Harris alla Casa Bianca. Non permetterò che ciò accada. Non mi fermerò. Non andrò da nessuna parte”, ha attaccato l’ex governatrice. Haley ha anche menzionato un sondaggio che rivela che per la maggioranza degli americani Joe Biden, 81 anni, e Trump, 77 anni, sono "troppo anziani" per ricandidarsi