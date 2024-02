Guerra Ucraina, attacco con droni russi su varie zone del Paese. LIVE

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che "incoraggerà'" la Russia a "fare quello che vuole" con i Paesi della Nato che "non pagano", ovvero non rispettano le linee guida di spesa dell'Alleanza e spendono meno del 2% del Pil per la difesa. "Non difenderei un Paese del genere", ha assicurato Trump, lasciando intendere che non rispetterebbe la clausola di difesa collettiva su cui si fonda l'alleanza. La Casa Bianca ha criticato le sue parole, definendo le parole "spaventose e sgangherate".