La Finlandia elegge il presidente, il primo dall'ingresso nella Nato

Ballottaggio in Finlandia per l'elezione del presidente. Il primo dall'adesione del Paese alla Nato e delle crescenti tensioni con la Russia. Circa 4,3 milioni di elettori dovranno scegliere tra l'ex primo ministro conservatore Alexander Stubb e l'ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, deputato del Partito Verde in corsa come indipendente.