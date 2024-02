Processo Greta Thunberg, l'attivista è stata assolta

L'attivista svedese, insieme ad altri quattro co-imputati, è stata prosciolta dall'accusa di reato contro l'ordine pubblico per i fatti avvenuti durante una manifestazione a Londra a ottobre 2023. Per la Corte dei magistrati di Westminster, le prove sono insufficienti ascolta articolo

Greta Thunberg è stata assolta per insufficienza di prove: per la Corte dei magistrati di Westminster, l’attivista svedese non è colpevole del reato di ordine pubblico. L’accusa risaliva al 17 ottobre 2023, quando, durante una manifestazione contro l’industria energetica, alcuni dei dimostranti avevano bloccato gli ingressi dell’albergo di lusso InterContinental Park Lane, nei pressi di Hyde Park, disobbedendo all’ingiunzione della polizia londinese. L’hotel, infatti, proprio in quei giorni, ospitava i vertici delle maggiori aziende produttrici di petrolio a livello globale in vista della conferenza “Energy Intelligence Forum”.

Il processo “Le prove dell'accusa non sono sufficienti perché un tribunale ragionevole possa condannare adeguatamente e esercito la mia discrezione per assolvere tutti e cinque gli imputati”, ha affermato il giudice John Law nel secondo giorno dedicato al processo. “È abbastanza sorprendente per me che non ci siano state dichiarazioni di testimoni raccolte da nessuno nell'hotel, circa mille persone, o da chiunque abbia cercato di entrare", ha detto. “Non c'erano prove che alcun veicolo fosse bloccato, nessuna prova di alcuna interferenza con i servizi di emergenza o alcun rischio per la vita”. Anche gli altri quattro coi-imputati sono stati prosciolti. Law ha ritenuto, infatti, le condizioni imposte dalle forze dell’ordine irragionevoli. Per il giudice, la protesta è stata “del tutto pacifica, civile e non violenta”. Ha, inoltre, aggiunto che l’ingresso principale era accessibile. leggi anche Greta Thunberg compie 21 anni: di cosa si occupa oggi l'attivista

Una vittoria per gli ambientalisti “È ridicolo che sempre più attivisti del clima si trovino in tribunale per aver esercitato pacificamente il loro diritto di protestare, mentre i giganti dei combustibili fossili come Shell possono raccogliere miliardi di profitti dalla vendita di combustibili fossili dannosi per il clima”, ha dichiarato Maja Darlington attivista appartenente al gruppo ambientalista di Greenpeace UK. leggi anche Clima, i 48,8 gradi in Sicilia nel 2021 nuovo record europeo