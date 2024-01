Clima, i 48,8 gradi in Sicilia nel 2021 nuovo record europeo

L’indagine

“Un gruppo internazionale di scienziati dell’atmosfera ha verificato la temperatura, che era stata registrata da una stazione meteorologica a Siracusa, in Sicilia”, ha dichiarato l’OMM in un comunicato. La conferma è arrivata dall’agenzia metereologica delle Nazioni Unite, la cui indagine ha richiesto “cure meticolose”, secondo le parole di Randall Cerveny, referente sul clima e sugli eventi metereologici estremi per l’OMM. “Questa indagine dimostra la tendenza allarmante che si stabiliscano record continui di temperature elevate in specifiche regioni del mondo”, ha aggiunto Cerveny, mettendo in luce lo stato di emergenza climatica a livello globale. “Gli estremi presentati alla OMM per la giurisdizione sono ‘istantanee’ del nostro clima attuale. È possibile, anzi probabile, che si verifichino estremi ancora maggiori in Europa in futuro. Quando vengono fatte tali osservazioni, nuovi comitati di valutazione della OMM saranno formati per giudicare tali osservazioni come estremi”, ha concluso.