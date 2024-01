Meteo, arriva bolla di aria calda: temperature sopra medie del periodo

La giornate più interessate dal fenomeno saranno quelle di giovedì 25 e venerdì 26 gennaio. Le massime potranno toccare punte di 20 gradi e oltre in Sicilia, Sardegna e in alcune aree del Meridione, i 15 °C al Centro e raggiungere, se non superare, i 10-12 gradi in Pianura padana. Alta pressione e bel tempo dureranno fino a inizio febbraio