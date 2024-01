Piano Usa per posizionare in Uk testate nucleari più potenti di quella usata a Hiroshima

Secondo documenti del Pentagono consultati dal "Telegraph", per la prima volta in 15 anni gli Stati Uniti avrebbero stipulato contratti di appalto per una nuova struttura nella base aerea della Royal Air Force vicino al villaggio di Lakenheath, nel Suffolk. Una mossa per rispondere alla crescente minaccia della Russia, che intanto ha fatto sapere che il sistema missilistico Sarmat, razzo balistico intercontinentale in grado di colpire in tutto il mondo, sarà messo in servizio di combattimento nel 2024