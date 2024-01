La Bielorussia si doterà di armi nucleari tattiche

La nuova dottrina dovrà essere presentata per l'approvazione all'Assemblea popolare panbielorussa, un organismo rappresentativo che opera in Bielorussia parallelamente al Parlamento. La Bielorussia disponeva di armi nucleari tattiche e a lungo raggio quando era parte dell'Unione Sovietica, ma le trasferì alla Russia dopo il crollo dell'Urss.

Il coinvolgimento di Mosca

L'anno scorso Mosca ha inviato armi nucleari tattiche in Bielorussia, affermando che manterrà il controllo su queste armi destinate all'uso sul campo di battaglia, e con una gittata corta e una resa relativamente bassa. Non è chiaro come la nuova dottrina di Minsk possa essere applicata alle armi russe.

Il segretario del Consiglio di Sicurezza, Alexander Volfovich, ha affermato che il dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia ha lo scopo di scoraggiare l'aggressione da parte della Polonia, membro della Nato. "Purtroppo le dichiarazioni dei nostri vicini, in particolare della Polonia, ci hanno costretto a rafforzare" la dottrina militare, ha aggiunto Volfovich secondo quanto riporta il Guardian.

Mosca inoltre ha utilizzato il territorio bielorusso come base per l'invio delle sue truppe in Ucraina nel febbraio 2022 e ha mantenuto lì suoi presidi militari e armi, sebbene le truppe bielorusse non abbiano preso parte alla guerra in Ucraina.