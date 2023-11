Londra, centinaia migliaia in piazza per manifestazione pro Palestina

Sono circa 300mila, secondo quanto riferito dalla polizia, le persone che partecipano a Londra alla marcia in favore del popolo palestinese. Per gli organizzatori i partecipanti sarebbero 800mila. I sostenitori hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco a Gaza. Giornata di manifestazioni in tutta Europa, da Edimburgo a Bruxelles