Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ospite a Start, commenta le misure approvate ieri in Cdm: “Cinque miliardi vanno a sostegno dell’occupazione attraverso bonus e voucher anche per consentire ai nostri giovani di creare la propria attività produttiva. Queste sono risorse concrete e importanti che possono consentire di accelerare la ripresa”

Non è da escludere che gli sgravi contributivi per le assunzioni possano diventare strutturali, “andremo avanti in questa direzione man mano che le risorse pubbliche ce lo consentiranno”. A dirlo è ministro delle Imprese e del Made in Italy che, ospite a Start su Sky TG24, ha ricordato alcuni obiettivi raggiunti dal governo Meloni: “Abbiamo aumentato in maniera significativa il taglio del cuneo fiscale quest’anno, fino a raggiungere a quasi sette punti per i lavoratori con redditi più bassi, e ci auguriamo di poterlo confermare e rendere strutturale. Nessun governo ha fatto di più. Inoltre abbiamo riaperto la stagione dei rinnovi contrattuali a partire da quelli dei contratti pubblici sulla Sanità, anche per questo l’ultimo dato ci dice che le retribuzioni nell’arco di un anno sono aumentate del 3%”.