Amministrazione straordinaria all'ex Ilva, verso indagini bancarotta

Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza per Acciaierie d'Italia spa. La dichiarazione dell'insolvenza, oltre a consentire l'avvio dell'amministrazione straordinaria, apre le porte, allo stesso tempo, ad una possibile inchiesta con l'ipotesi di bancarotta sulla gestione e i conti dell'ex Ilva.

Due giorni fa, il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso aveva incontrato i lavoratori e i sindacati dell'azienda: "C'è l'obiettivo di rilanciare lo stabilimento ex Ilva nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quando il sito sarà gestito, me lo auguro, da un player industriale importante e significativo che scommetta sul sito e quindi sul lavoro di Taranto per rilanciarlo e affermarlo in Italia e in Europa", aveva affermato.