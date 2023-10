Il conflitto potrebbe decidersi sotto terra. Nei tunnel usati dai terroristi per l’attacco del 7 ottobre e per tenere prigionieri gli ostaggi. Gli israeliani, che hanno anche accusato Hamas di avere il suo Comando centrale nei sotterranei dell’ospedale Shifa, si stanno interrogando su come muoversi in questo terreno di battaglia pieno di rischi. Ed emerge l’ipotesi di usare dei “soldati-topi” per la bonifica dei cunicoli