I media di tutto il mondo fanno riferimento al bollettino quotidiano rilasciato dal Ministero della Salute di Gaza per dare le cifre delle vittime del conflitto in corso: quello del 25 ottobre parlava di 6.546 palestinesi che hanno perso la vita in 19 giorni. Tra l'impossibilità per i giornalisti internazionali di entrare nella Striscia e le difficoltà che incontrano i reporter lì stanziati, non esistono altre fonti ufficiali a cui guardare