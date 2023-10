"Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi una delegazione dei familiari delle vittime e degli ostaggi del brutale attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso. Nel corso dell'incontro, il presidente ha ascoltato le storie dei familiari e ha espresso il profondo sgomento per la ferocia con la quale Hamas si è accanito contro civili inermi, casa per casa, non risparmiando neppure donne, bambini e anziani. Il presidente Meloni ha rinnovato la solidarieta' e la vicinanza del governo allo Stato d'Israle, ha ribadito la forte preoccupazione per gli ostaggi e ha confermato il suo impegno per la loro liberazione immediata. Ad accompagnare la delegazione l'Ambasciatore d'Israele in Italia Alon Bar, il presidente dell'Ucei Noemi Di Segni e il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.