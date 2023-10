Striscia di Gaza, la situazione degli ospedali è drammatica

Molti pazienti non sono stati evacuati perché avrebbero rischiato di morire. Si temono black out elettrici che metterebbero a rischio soprattutto i ricoverati in terapia intensiva

A due settimane dall'inizio dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, cominciati subito dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 di ottobre, la situazione degli ospedali di Gaza, in particolare nel Nord della Striscia, è drammatica. Molti strutture sanitarie non hanno potuto e voluto eseguire l'ordine di evacuazione dettato da Israele, perché i pazienti in cura non sarebbero sopravvissuti. Ma soprattutto il bilancio dei feriti è in continuo aumento, costringendo gli operatori sanitari a lavorare 24/7 (CONFLITTO ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).