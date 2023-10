Guerra Israele, bombardamenti a Gaza hanno distrutto 42% delle case

La situazione continua a peggiorare nella Striscia di Gaza, dove oltre il 42% delle unità abitative (164.756) sono danneggiate o distrutte dall’inizio delle ostilità, e secondo le stime almeno un milione e 400 mila sono gli sfollati dell’enclave palestinese, dei quali 566 mila si trovano in strutture d’emergenza designate dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi. Sono diverse le agenzie dell’Onu che sono intervenute definendo la situazione catastrofica: come hanno riferito, gli ospedali sono sovraccarichi e i “bambini muoiono a un ritmo vertiginoso” (GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).