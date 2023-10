Attentato a Bruxelles, killer era evaso da un carcere tunisino

"Errore monumentale"

Le autorità belghe avevano ricevuto la richiesta di estradizione nell'agosto 2022, ma non è stata trattata. Per questo motivo il ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne si è dimesso venerdì per quello che ha definito un "errore monumentale". Oggi il procuratore capo della capitale, Tim De Wolf, ha spiegato alla stampa che "la grave carenza di personale presso la procura di Bruxelles ha avuto un ruolo, ma questo non lo giustifica", aggiungendo che il dossier sull'estradizione era stato ricevuto nel settembre dello scorso anno e probabilmente era stato dimenticato in uno schedario. "Nessuno dei colleghi coinvolti ricorda cosa ne è stato di questo specifico dossier un anno fa. Non c'è traccia che sia stato trattato", ha dichiarato De Wolf.