La premier, dopo il vertice della pace al Cairo, è volata in Israele per incontrare il primo ministro. Il faccia a faccia è durato oltre un'ora. “Ho pensato che fosse molto importante venire qui di persona per portare la solidarietà del governo italiano e del popolo italiano”, ha detto la presidente del Consiglio. Netanyahu l’ha ringraziata per essere "venuta in questi tempi bui". “Vinceremo battaglia contro barbarie”, ha aggiunto. Prima di tornare in Italia, Meloni ha sentito al telefono il presidente Herzog

È durato oltre un'ora il faccia a faccia a Tel Aviv tra Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu. La premier italiana è volata in Israele per incontrare il primo ministro nel tardo pomeriggio, al termine del vertice della pace che si è tenuto al Cairo. Dopo il colloquio, Meloni ha sentito al telefono il presidente israeliano Isaac Herzog. Poi la presidente del Consiglio ha lasciato Tel Aviv per fare rientro in Italia. Meloni "si è recata in Israele per portare un messaggio di solidarietà e vicinanza dell'Italia dopo il tragico attentato terroristico di Hamas contro civili inermi lo scorso 7 ottobre", ha fatto sapere una nota di Palazzo Chigi. Il colloquio con Netanyahu, si legge, "è stato un'occasione per avere un aggiornamento sulla situazione e fare il punto alla luce della Conferenza del Cairo. La presidente del Consiglio, nel ribadire il pieno diritto di Israele a difendersi secondo il diritto internazionale e a vivere in pace, ha sottolineato l'importanza di garantire l'accesso umanitario a Gaza e una prospettiva di pace per la regione" (GUERRA ISRAELE-HAMAS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).