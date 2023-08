Maltempo Usa, allarme tornado: oltre mille voli cancellati

Cronaca

LE PREVISIONI IN TEMPO REALE – I temporali possono scoppiare all’improvviso anche quando il cielo era terso fino a poco tempo prima. Per questo consultare siti e app specializzate aiuta a monitorare l’evolversi della situazione meteorologica nel luogo in cui ci si trova. Tra queste la piattaforma radar della Protezione Civile, che evidenzia in modo puntiforme le zone d’Italia interessate da precipitazioni con previsioni in tempo reale