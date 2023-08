4/10 ©Ansa

Alcune strade sono state chiuse per la caduta di rami o alti fusti. Disagi più lievi nelle province di Udine e Gorizia. In Veneto è stata nuova colpita la zona di Pieve di Soligo, dove il maltempo ha provocato ancora danni e scoperchiato tetti di capannoni. In Lombardia, in Val di Mello, in provincia di Sondrio, i tecnici del soccorso alpino hanno salvato due giovani alpinisti, un uomo e una donna, rimasti bloccati in parete a causa di un temporale