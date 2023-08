Maltempo, Milano teme il ciclone Circe: chiusi i parchi

Allerta arancione in Lombardia - e nelle Marche - dove a preoccupare è l’arrivo di una forte perturbazione atlantica. Oggi è il primo dei tre giorni di quella che viene considerata dagli esperti una parentesi autunnale in piena estate, che attraverserà l'Italia da Nord a Sud

Milano e la Lombardia temono nuovi danni - dopo quelli del 24 luglio - per il maltempo, con l’allerta arancione che oggi interessa il territorio lombardo. A preoccupare è l’arrivo di una forte perturbazione atlantica, il ciclone Circe. Ma l’allerta non riguarda solo la Lombardia: è arancione anche nelle Marche e gialla su quasi tutto il Nord e il Centro. In tutto, sono 12 su 20 le Regioni italiane interessate dal primo ciclone di agosto ( IL METEO ). Oggi è dunque il primo dei tre giorni di quella che viene considerata dagli esperti una parentesi autunnale in piena estate, che attraverserà l'Italia da Nord a Sud. Questo perché oltre al maltempo ci sarà un brusco e repentino calo delle temperature (in alcuni casi anche di 10 gradi).

A Milano parchi chiusi e mercati sospesi

Il Comune di Milano, intanto, ha disposto la chiusura di parchi, aree verdi e cimiteri e sospeso i mercati nelle vie con alberi. È nel pomeriggio che sono attesi i fenomeni più intensi. L’allarme non è solo per forti temporali con colpi di vento, ma anche per la formazione di supercelle temporalesche in grado di scatenare le grandinate e venti molto forti, come quelli che pochi giorni fa hanno causato danni ingenti. Se si guarda unicamente al rischio legato alle supercelle, sono le pianure e l’area pedemontana di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ad essere a rischio maggiore. A Venezia è prevista acqua alta con punta massima di 100 centimetri alle 13.55. Nelle pianure del Nord temperature in calo con massime comprese tra 24 e 30 gradi.