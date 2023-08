Meteo, tornano grandine e vento. A Venezia acqua alta d'agosto

Il caldo ha le ore contate. A sostituirlo ci saranno grandine e bufere di vento. Fino a ieri si sono avute temperature sopra i 30 gradi in gran parte dell'Italia, con afa soprattutto in pianura e picchi fino a 39 gradi in Sicilia. E si registra anche l'acqua alta nella città veneta, evento raro ad agosto, capitato dal 1872 solo due volte

Il caldo che ha colpito l’Italia negli ultimi giorni sembra essere destinato a terminare. Ieri si sono registrate temperature sopra i 30 gradi in gran parte del Paese, con afa soprattutto in pianura e picchi fino a 39 gradi come in Sicilia. Ora le previsioni indicano il possibile arrivo di grandine e bufere di vento . Nel corso della settimana la Penisola sarà raggiunta dal maltempo con temperature più simili all'autunno che a quelle ferragostane. Un brusco calo provocato, dicono gli esperti, da un ciclone in arrivo dalla Scozia che attraverserà la Francia e le regioni alpine portando piogge intense prima al Nord, poi al Centro e nel fine settimana temperature sotto la media stagionale anche al Sud ( LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24 ).

Che tempo farà?

Dalle prime ore della notte appena passata è segnalata l'allerta arancione per il forte vento in diverse zone della montagna e della collina emiliano-romagnola, con le previsioni che danno sulle zone di crinale dell'Appennino venti che potrebbero raggiungere un' intensità di burrasca forte, tra i 75 e gli 88 chilometri orari. Le prime precipitazione sono attese in Liguria, sull' alta Toscana e in Friuli Venezia Giulia. Ma sarà venerdì il giorno del forte maltempo, soprattutto in Toscana, nelle Marche e nuovamente al Nord, con una nuova allerta per Milano ancora alle prese con la conta dei danni per l'ultima ondata di maltempo. Danni stimati sui 50 milioni di euro, con 5000 alberi abbattuti e quasi trecento scuole danneggiate, ma soltanto due seriamente.

Acqua alta a Venezia

In questa estate dai repentini cambiamenti si registra anche l'acqua alta a Venezia, evento raro ad agosto, capitato dal 1872 solo due volte: nel 1995 e nel 2020. Martedì tra le 23.20 e le 23.30 c'è stato un picco di un metro che ha allagato piazza San Marco con 10/15 centimetri d'acqua. Un'insolita e inaspettata esperienza per i turisti, che hanno subito immortalato l'evento, ma che non ha provocato danni alla Basilica, protetta dalla barriera di pannelli in vetro.