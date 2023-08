Torna l'allarme maltempo, cosa fare in caso di eventi improvvisi

7/10 ©IPA/Fotogramma

LE TROMBE D’ARIA – Secondo gli esperti quando si verificano fenomeni spettacolari come le trombe d’aria la prima cosa da fare è allontanarsi il prima possibile dal percorso del cono. Trovare riparo in un luogo protetto al chiuso in pochi minuti può essere determinante per la sopravvivenza. Venti fortissimi sono in grado di scoperchiare le coperture in lamiera dei tetti, scagliare con violenza sassi, tegole, fioriere, rami degli alberi, divellere pali e antenne, far cascare le linee elettriche trasformando la strada in un campo minato