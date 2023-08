Meteo: ciclone Circe al Nord, caldo al Centro-Sud. Previsioni 3 agosto

La perturbazione proveniente dal Nord Europa si avvicina al nostro Paese e, nei prossimi giorni, porterà un peggioramento su tutte le regioni. Giovedì 3 agosto il maltempo riguarderà soprattutto il Nord: dal pomeriggio, attesi temporali via via più frequenti e violenti che potrebbero portare nuove grandinate e vento forte. Piogge anche sull'Alta Toscana. Sul resto dell’Italia, sarà una giornata soleggiata e asciutta ascolta articolo

Il ciclone Circe proveniente dal Nord Europa si avvicina al nostro Paese e, nei prossimi giorni, porterà un peggioramento su tutte le regioni. In particolare, dicono gli esperti, giovedì 3 agosto il maltempo riguarderà soprattutto il Nord: dal pomeriggio, attesi temporali via via più frequenti e violenti che potrebbero portare nuove grandinate e vento forte. Il tempo peggiorerà prima su Liguria di Levante e sull'arco alpino. Attesi nubifragi anche sul Friuli-Venezia Giulia e piogge e temporali sull'Alta Toscana. Giovedì e venerdì è prevista una nuova allerta meteo a Milano. Sul resto dell’Italia, sarà un giovedì soleggiato e asciutto. Entro il week-end, però, il maltempo raggiungerà anche le regioni del Centro e del Sud, con temperature quasi autunnali (LE RPEVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Il ciclone Circe, giovedì 3 agosto, arriva sul Nord Italia. Già dalla mattina sono previste nuvole, soprattutto sulla Liguria: sospinte da forti venti di Libeccio, le nubi porteranno piogge sulla provincia di La Spezia. Dal pomeriggio, poi, aumenterà l’instabilità: attesi temporali, vento forte e nuove grandinate. Il maltempo, in particolare, dovrebbe toccare tutto l'arco alpino, con fenomeni in estensione anche alle Prealpi. Attesi nubifragi anche sul Friuli. Più asciutto altrove. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi toccheranno i 31 gradi a Torino e Milano, 34 gradi a Bologna. Nel capoluogo lombardo, dopo una mattinata con cielo sereno, la pioggia dovrebbe arrivare dalle 17. Giornata soleggiata nel capoluogo piemontese. vedi anche Torna il maltempo al Nord: venerdì forti temporali e grandine a Milano

Le previsioni al Centro e in Sardegna Pressione in lieve calo sulle regioni del Centro. Sarà comunque una giornata con tempo stabile, soleggiato e caldo su quasi tutte le zone. Fa eccezione l’alta Toscana, su cui dalla mattina potrebbero registrarsi piogge e temporali. Sole anche in Sardegna, dove continuano a soffiare con forza i venti di Maestrale. I termometri raggiungeranno punte massime fino a 32 gradi a Firenze e Roma, 33 gradi ad Ancona. Previsto sole e caldo nella capitale, più nuvoloso sul capoluogo toscano. vedi anche Meteo agosto in Italia, cosa dobbiamo aspettarci secondo gli esperti

Le previsioni al Sud e in Sicilia Anche per questo giovedì le regioni del Sud sono interessate da un campo di alta pressione. Tempo stabile e soleggiato, per tutta la giornata, quasi ovunque. Qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni, sul Salento. Venti forti dai quadranti meridionali e temperature in aumento. Anche sulla Sicilia atteso clima caldo e sole. Per le temperature, attese punte massime fino a 32 gradi a Catanzaro, 33 a Palermo, 35 a Bari. Sole e caldo anche a Napoli e Potenza. vedi anche Meteo, picchi di 39°C al sud poi crollo delle minime a simil-autunnali