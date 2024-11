Miriam Gnoni scomparsa a Torino, la madre: "Aiutatemi a trovarla"

Ha lanciato un appello per ritrovare la figlia 30enne, con problemi di natura psichiatrica, scomparsa giovedì scorso. “Chiedo a tutti di condividere questo post il più possibile. È mia figlia, scomparsa giovedì pomeriggio in Barriera di Milano, a Torino. Chiunque la vedesse mi contatti” ha detto la donna lasciando il suo numero di cellulare 3477338656. La ragazza si chiama Miriam Gnoni, è alta 1,62 metri, occhi azzurri, capelli castani mossi, quando si è allontanata indossava un giubbotto nero e un paio di pantaloni color verde militare. Madre e figlia erano state dal dentista ma finito l’appuntamento la giovane ha fatto perdere le sue tracce.

Le ricerche

“È sotto controllo ed è presente a se stessa, ma ha bisogno di assumere le sue medicine”, ha detto la signora Laura Montemurro. Miriam Gnoni da un anno vive in una struttura protetta a San Maurizio Canavese e si ipotizza che si sia allontanata per non farvi ritorno, avendo manifestato più volte il desiderio di rientrare a casa. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare in qualunque momento il 112.