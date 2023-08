Torna il maltempo al Nord: venerdì forti temporali e grandine a Milano

Il ciclone Circe è atteso su Milano per la giornata di venerdì 4 agosto, porterà maltempo con violenti temporali, fenomeni intensi e un calo delle temperature di 8-10 gradi. È quanto sostiene Antonio Sanò, de ilMeteo.it, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il ciclone, secondo le previsioni, si sposterà dal Nord al Centro e poi al Sud Italia.

“Si tratta di una perturbazione atlantica con l’anomalia di giungere ora, a inizio agosto, anziché a fine mese, come talvolta succede – ha spiegato Sanò al quotidiano – Arriva dal Nord, dopo essere passata dalla Normandia e dalla valle del Rodano, finestra obbligata per entrare nella Penisola. Andrà ad installarsi nel golfo di Genova, dove aumenterà di intensità per l’orografia di quei rilievi e più a Nord dell’arco alpino. Coinvolgerà le regioni settentrionali con aria più fresca, passerà da Milano, poi scenderà in Toscana e nel resto della Penisola e dovrebbe esaurirsi nella stessa giornata. Sabato avremo qualche fenomeno temporalesco e domenica bel tempo con cieli azzurri”.

Le previsioni su Milano

Resta difficile prevedere se il ciclone Circe porterà su Milano un altro nubifragio come quello che si è abbattuto sulla città e la provincia nei giorni scorsi. “Questo non si può dire perché i modelli in nostro possesso non sono in grado di anticiparlo, ma di certo saranno fenomeni intensi”, ha speigato Sanò.