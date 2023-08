1/6 ©IPA/Fotogramma

Sabato da bollino nero sulle strade e autostrade italiane per il primo fine settimana di esodo del mese di agosto. Le direttrici dove si prevede il maggiore flusso del traffico sono in direzione Nord-Sud e lungo le fasce tirrenica e adriatica. Analoghe previsioni di traffico sono indicate per il prossimo sabato 12 agosto, come rende noto Autostrade per l’Italia

Estate, traffico da bollino nero in autostrada