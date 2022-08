Ferragosto 2022, settimana con traffico da bollino rosso e nero

Sono ancora tanti gli italiani che devono partire per le vacanze agostane e molti stanno programmando di mettersi in auto proprio in questi giorni per raggiungere le principali destinazioni turistiche. Come ogni anno, i giorni che precedono e seguono il ferragosto saranno da bollino rosso e nero per l’enorme numero di auto che si riverserà lungo le strade che portano al mare. Anche quest’anno, così come accade ormai da diversi anni, non sarebbe corretto parlare di “esodo estivo”, perché sebbene il numero di auto che intaserà le strade italiane sarà elevato, si tratta comunque di numeri non eccessivi e gestibili, al netto di qualche coda, soprattutto verso il mare.

Il traffico di ferragosto al sud

Quest’anno ferragosto cade di lunedì, un’occorrenza che per alcuni rappresenta un’occasione per prolungare le vacanze mentre, per altri, un elemento che li obbliga ad accorciare la loro permanenza in vista del rientro a lavoro. Il picco delle partenze per le mete turistiche è stato lo scorso 6 agosto e già nel prossimo weekend il numero di vetture che solcheranno le strade italiane sarà inferiore. Ovviamente, le forze dell’ordine e le autorità che gestiscono i percorsi stradali raccomandano la massima prudenza e invitano, chi può, a mettersi in viaggio nelle ore con meno incidenza di traffico, ossia quelle notturne o le prime ore del giorno. A risentire maggiormente del traffico saranno le arterie che conducono alle coste. In particolare, c’è grande attenzione sull’Autostrada A2, la ben nota Salerno-Reggio Calabria, soggetta a tappi e a ingorghi frequenti, tanto più nel periodo estivo. Sempre in Calabria, sarà necessario fare attenzione quando si viaggia lungo le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore, ossia quelle che conducono alle località marittime più ambite della regione.

Nel Lazio, invece, saranno come sempre soggette a traffico ad alta intensità le statali 148 Pontina e 7 Appia, che conducono al litorale laziale meridionale. Come sempre, si prevede traffico ad alta intensità anche sulla strada statale 16 Adriatica, che corre lungo la dorsale orientale del Paese per arrivare fino in Puglia. Sulle isole, si invita alla massima attenzione se si viaggia sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e sulla strada statale 729 Sassari-Olbia in Sardegna.