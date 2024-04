Iraq approva legge contro gli omosessuali, fino a 15 anni di carcere

Una precedente bozza aveva proposto la pena capitale per le relazioni omosessuali, in quella che gli attivisti avevano definito una "pericolosa" escalation contro i diritti umani. I nuovi emendamenti consentono ai tribunali di condannare le persone che hanno relazioni omosessuali a pene comprese tra i 10 e i 15 anni di carcere. Le persone transgender possono essere detenute per un periodo compreso tra uno e tre anni

Il Parlamento iracheno ha approvato una legge che punisce le relazioni omosessuali con condanne fino a 15 anni di carcere. Le persone transgender possono essere detenute per un periodo compreso tra uno e tre anni. Una precedente bozza aveva proposto la pena capitale per le relazioni omosessuali, in quella che gli attivisti avevano definito una "pericolosa" escalation contro i diritti umani. Un inasprimento delle misure che va contro la tutela dei diritti umani e che è stato giustificato per “preservare i valori religiosi del Paese”. La nuova legislazione prevede pene detentive anche per coloro che promuovono l’omosessualità o la prostituzione, per i medici che eseguono interventi chirurgici di riassegnazione di genere, per gli uomini che si comportano “intenzionalmente” come donne e per coloro che praticano lo “scambio di moglie”.