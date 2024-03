Legalizzazione matrimoni gay, in Thailandia arriva l'ok della Camera

Tappa storica per l'uguaglianza dei diritti in Thailandia. La Camera dei Rappresentanti, uno dei due rami del Parlamento del Paese, ha approvato un disegno di legge per la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Per diventare effettivo dovrà essere approvato dalla Camera alta del Senato. Questa raramente respinge le leggi che passano dalla Camera bassa. Così ci si aspetta che la proposta diventi legge già alla fine dell'anno. Se così fosse, la Thailandia diventerebbe l'unico Paese del Sud-est asiatico a riconoscere i matrimoni di persone dello stesso sesso, e il terzo in Asia, dopo Taiwan e Nepal.