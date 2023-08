9/11 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda Raquel Sánchez Silva, in questi anni non è mai stata sospettata come responsabile della morte ma come persona coinvolta nei fatti. Secondo i familiari di Biondo, sarebbe sempre stata restia a collaborare con la giustizia. Anche il gip palermitano Aiello ha messo in luce le “contraddizioni contenute nelle deposizioni rese dalla vedova Biondo”. Nella docu-serie Sánchez Silva non appare, ma è rappresentata dal suo ex manager Guillermo Gómez (che è anche produttore esecutivo della serie)