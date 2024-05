Serie A, Sassuolo-Cagliari 0-2. Ora Udinese-Empoli e Monza-Frosinone

La cronaca di Sassuolo-Cagliari

Piange il Sassuolo, esulta il Cagliari: lo scontro salvezza al Mapei finisce 2-0 per i sardi, che fuori casa conquistano la certezza di giocare in Serie A anche nella prossima stagione. Il destino del Sassuolo, invece, non è ancora deciso ma le speranze di evitare la retrocessione sono poche: potrebbe essere condannato già al termine di questa giornata, dopo i risultati di Monza-Frosinone e Udinese-Empoli. Il primo tempo si chiude senza reti: 45 minuti tesi, con poche occasioni e tanti errori da entrambe le parti. La partita si decide nella ripresa. Al 67’ nel Cagliari entra Prati per Deiola. Quattro minuti dopo, al 71’, è proprio Prati a portare in vantaggio la sua squadra: di sinistro, piazza la palla nell’angolino. Al 90’ l’arbitro assegna un rigore ai sardi per un’entrata fallosa di Kumbulla su Lapadula: sul dischetto va l’attaccante del Cagliari, che non sbaglia e firma il 2-0. Al 93’ il Sassuolo rimane in 10: Mathues Henrique prende due gialli nel giro di pochi secondi, il primo per un fallo su Luvumbo e il secondo per proteste. Finisce 2-0 per il Cagliari, che a Reggio Emilia può festeggiare la salvezza.

Il tabellino di Sassuolo-Cagliari 0-2

26' st Prati, 46' st rigore Lapadula



SASSUOLO (5-3-2): Consigli, Missori (1' st Defrel), Erlic (19' pt Kumbulla), Tressoldi (17' st Pedersen), Ferrari, Doig, Henrique, Racic (12' st Boloca), Thorsvedt (12' st Obiang), Pinamonti, Laurientè. All.: Ballardini



CAGLIARI (4-2-3-1) Scuffet, Zappa, Mina, Dossena, Augello (41' st Obert), Sulemana, Deiola (22' st Prati), Nandez (44' st Di Pardo), Shomurodov (1' st Luvumbo), Gaetano (22' st Viola), Lapadula. All.: Ranieri



Ammoniti: Thorsvedt, Deiola, Dossena per gioco falloso, Pinamonti per comportamento non regolamentare

Espulsi: Henrique per doppia ammonizione.