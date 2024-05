Coppa Italia, alle 21 a Roma la finale Atalanta-Juventus. DIRETTA

La Juventus è chiamata a riscattare una stagione fin qui deludente. Vincere la Coppa Italia, infatti, è l'unica possibilità per la squadra di Massimiliano Allegri di non chiudere l'anno a zero titoli, così come già successo l'anno scorso. I bianconeri, con la partecipazione alla prossima Champions League in tasca, si aggrappano quindi alla Coppa Italia. Un successo consentirebbe ad Allegri di diventare il primo allenatore nella storia a sollevare cinque volte la Coppa Italia, staccando così Sven Goran Eriksson e Roberto Mancini, fermi insieme al livornese a quota quattro.