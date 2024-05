Scontri tra tifosi di Atalanta e Juve in autostrada A1

Le schermaglie tra le due tifoserie si sarebbero verificate nel tratto tra Firenze e Arezzo. Stando alle informazioni attuali, non risulta che ci siano feriti a causa degli scontri

Un paio di episodi hanno visto la contrapposizione - senza feriti - tra tifosi atalantini e juventini in autostrada mentre si dirigevano verso Roma dove questa sera è in programma la finale di Coppa Italia. Oltre agli insulti sono volati sassi e fumogeni tra le due tifoserie. Dopo gli scontri è intervenuta la polizia per ripristinare la calma.