Iovino-Fedez, comunicato ultras Curva Sud di Milano: "nessun legame"

Il cantante, al momento, è iscritto al registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso nell'ambito dell'aggressione al personal trainer delle star. Un pestaggio al quale, stando alle informazioni disponibili in questo momento, avrebbero partecipato anche alcuni esponenti della tifoseria del Milan

La curva Sud del Milan non ha "alcun tipo di legame con Fedez" anzi con il "signor Federico Lucia".

Il post su Instagram degli ultras

"Ormai da giorni assistiamo a un tam tam mediatico relativo alle vicende private del cantante Fedez. Trattandosi di un personaggio molto popolare la cosa può non stupire, ma ciò che invece profondamente ci indigna è la diffusione di notizie totalmente non veritiere le quali accostano il nome della Curva Sud al cospetto appunto del signor Federico Lucia". Si apre così il comunicato della Curva Sud del Milan, affidato ad un post su Instagram con cui il gruppo di ultrà rossoneri commenta le notizie uscite sulle prime pagine dei giornali negli ultimi giorni in cui si parlava della vicinanza di alcuni tifosi al rapper di Rozzano.



Fedez, al momento, è iscritto al registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso nell'ambito dell'aggressione al personal trainer Cristiano Iovino. Un pestaggio al quale, stando alle informazioni disponibili in questo momento, avrebbero partecipato anche alcuni esponenti della Curva Sud di San Siro.