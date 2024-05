Ludovica di Gresy, chi è la ragazza che era in discoteca con Fedez

La giovane milanese è stata fotografata più volte con il rapper negli ultimi tempi. Sarebbe un studentessa di moda. Era con il cantante anche al The Club, nella serata in cui è scoppiata la rissa con Cristiano Iovino, che qualche ora dopo ha subìto un pestaggio sotto casa ascolta articolo

Dopo la rottura con Chiara Ferragni, negli ultimi mesi Fedez è stato sempre al centro dell’attenzione mediatica, fino alla recente rissa in un locale milanese con Cristiano Iovino. Nell’ultimo periodo il rapper è stato più volte fotografato accanto a una ragazza bionda, che come rivela Il Corriere della Sera, si chiama Ludovica di Gresy. Sarebbe una persona non legata al mondo dello spettacolo, una giovane studentessa di moda all’Istituto Marangoni di Milano. Lavora come modella e ha un profilo Instagram privato con 3.300 follower, tra cui anche Fedez. La ragazza era con lui anche al The Club nella notte della rissa, come testimoniano le telecamere di sorveglianza del privé. I due sono stati visti insieme anche la sera del 9 maggio, al Volt, altro locale milanese. Sui social, l’unico commento di Fedez è un “stavate parlando di me?” in una storia su Instagram, forse riferito ai media e al nuovo caso che lo vede coinvolto.

La vicenda Da quanto emerso negli ultimi giorni, secondo quanto riportano diversi quotidiani, nella notte tra il 21 e il 22 aprile nel locale milanese The Club sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi: uno con il personal trainer Cristiano Iovino e l'altro con Fedez, che era in compagnia di alcuni ultrà del Milan e dell'amico Jack Vanore. La causa dello scontro pare sia stato un apprezzamento rivolto a una ragazza in compagnia del rapper, forse la stessa Ludovica. Una lite testimoniata dalla chiamata al 112 dei buttafuori del locale di largo La Foppa e dal successivo intervento dei carabinieri, cui erano stati fatti i nomi dei coinvolti. E anche dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Più tardi nella stessa notte, quando il personal trainer stava rincasando, alle 3.30, è stato circondato da alcuni uomini, scesi da un van, che lo avevano picchiato. Sarebbero, secondo quanto ricostruito in Procura, in maggior parte ultrà del Milan. Il 37enne era stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto. Erano intervenuti anche i carabinieri, ma Iovino non aveva voluto sporgere denuncia. Ci sarebbe un indagato nel fascicolo per rissa e lesioni aperto dal pm in attesa di una eventuale querela del personal trainer.

Le testimonianze e le smentite Oggi è emerso che due testimoni avrebbero riconosciuto Fedez tra le persone presenti al pestaggio ai danni di Iovino. Il rapper non è indagato anche perché Iovino non ha presentato nessuna denuncia ma la presenza di Fedez sarebbe confermata anche dalle telecamere di sorveglianza del condominio che hanno inquadrato l'aggressione. Fedez ha replicato smentendo: "Io non c'ero, e dalla telecamera non si vede niente. La persona viene aggredita, arriva l'ambulanza ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia".