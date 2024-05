Salone del Libro, Fedez: stampa riveda priorità, non faccia influencer

La vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino, aggredito la notte tra il 21 e il 22 aprile davanti alla sua casa di Milano, ha visto il coinvolgimento di Fedez, tirato in ballo dalla testimonianza di due persone che lo avrebbero riconosciuto nei pressi del luogo in cui è avvenuta l'aggressione. Una ricostruzione riportata da numerosi quotidiani e che lo stesso Fedez sembra non aver gradito, come dimostra l'attacco alla stampa andato in scena dal palco del Salone del Libro di Torino. Durante l'incontro, degli attivisti pro-Palestina, tra cui l'influencer Karem Rohana, meglio noto su Instagram come Karem from Haifa, hanno utilizzato lo spazio dedicato alle domande per criticare la disparità di trattamento da parte dell'Ordine degli psicologi tra profughi ucraini e palestinesi. Tra i relatori dell'evento c'era infatti il presidente nazionale dell'Ordine degli psicologici David Lazzari a cui sono state rivolte le critiche. Dopo la replica di Lazzari, Fedez ha preso parola. "Da una parte ci sono i giovani che hanno delle priorità e voglia di partecipare (riferimento ai tafferugli del giorno prima con al centro i manifestanti pro Palestina , ndr) dall'altra la stampa che si occupa delle cazzate che fa Fedez di notte e non avete capito che a loro non gliene frega nulla".

"Tutti parlano di massacro, ma lui è andato a ballare"

"Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia", aveva detto Fedez alla Stampa poco prima dell'incontro sulla salute mentale all'Auditorium del Salone del Libro. "Io non c'ero, e dalla telecamera non si vede niente", aveava spiegato il rapper. "Si parla di nove persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l'ambulanza" - aveva ricostruito - "ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza… Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia".