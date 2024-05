Fedez, un tatuaggio sulle mani per celebrare un nuovo inizio

Un nuovo tatuaggio ha arricchito la collezione di Fedez. Come ultima opera incisa sulla pelle, il rapper ha scelto la Creazione di Adamo, il dettaglio dell’affresco di Michelangelo dipinto nella cappella Sistina. Sul palmo della mano destra compare il dito del Creatore che sfiora quello del primo uomo, disegnato invece sul palmo della mano sinistra. “Vado a tatuarmi. Vado a farmi un nuovo tatuaggio sul palmo della mano. Per chi non lo sapesse è una delle zone più dolorose”, ha raccontato Fedez nelle stories Instagram. Sul social network il rapper ha poi documentato la realizzazione del tatuaggio, che è avvenuta su una terrazza di Roma con vista su Piazza del Popolo in compagnia del tatuatore Gabriele Anakin. Fedez, che si trovava nella capitale per questioni legali relative al Codacons, ha sofferto l’uso dell’ago in un punto così sensibile: “Fa male”, ha urlato, rimasto a stento fermo sulla sedia. Nonostante il dolore, l’opera è riuscita e potrebbe simboleggiare il nuovo inizio della vita da single dopo la separazione da Chiara Ferragni, che ha da poco festeggiato il 37º compleanno in compagnia di famiglia e amici.