Fedez in tribunale a Roma per calunnia dopo la denuncia del Codacons

Fedez è in viaggio per Roma, perché ha chiesto di essere sentito prima che il giudice per le udienze preliminari decida se mandarlo o meno a processo a seguito della denuncia del Codacons . Il rapper ha condiviso, con una stories sui social, il motivo della sua trasferta: "Direzione Roma per l'ennesimo processo inutile contro quella associazione inutile".

L'ironia di Fedez

Poi Fedez continua a giocare sul social e imita la famosa serie animata ‘Mignolo e Prof’. Nella storia il rapper mostra una collaboratrice che chiede: “Prof, che cosa facciamo questa sera?”. La risposta è un chiaro riferimento alla battaglia legale in corso: “Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo. Cercare di non farci condannare dal Codacons". Si vede poi il rapper conversare con un dipendente dell'albergo: "Una piccola domanda per un sondaggio Istat: nella diatriba Fedez - Codacons, lei per chi ti fa?", chiede l'artista. La risposta è a favore di Fedez che, infine, a torso nudo ironizza sulla presunta invidia del presidente del Codacons per i suoi addominali.

