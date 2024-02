Fedez-Codacons, il rapper querela per diffamazione e calunnia

L’associazione dei consumatori ha chiesto alla Guardia di finanza di indagare in merito alle parole del rapper che aveva dichiarato di essere nullatenente. Per Fedez, come riferiscono i suoi legali, le contestazioni avanzate dal Codacons sono “infondate e strumentali”

La battaglia tra il Codacons e Fedez non si ferma. Il cantante ha deciso di querelare per calunnia e diffamazione l’associazione dei consumatori che, negli scorsi giorni, ha chiesto alla Guardia di finanza di indagare sulle società del rapper milanese e sulle sue dichiarazioni di nullatenenza. Nella querela depositata alla Procura della Repubblica di Milano anche per conto della madre, Annamaria Berrinzaghi, e del padre di Fedez, Franco Lucia, i legali hanno incolpato il Codacons di aver “consapevolmente accusato, seppure in modo implicito ed allusivo, Federico Lucia di essere incline a commettere reati”.