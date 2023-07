Usa, scoperto assassino di una 23enne: "cold case" del 1981

Per decenni era stato impossibile identificare l'assassino che ora è stato identificato come Ronney James Lee: una conclusione "dolce amara", come l'ha definita il procuratore capo John Formella osservando che il responsabile è deceduto

L'assassino è morto per overdose di cocaina nel 2005, all'età di 45 anni: ma gli investigatori almeno sono riusciti a dare un nome al responsabile della brutale uccisione della 23enne Laura Kempton in New Hampshire nel 1981, uno dei "cold case" più vecchi e misteriosi degli Stati Uniti. Basandosi sulla genealogia genetica forense per riesaminare i reperti trovati all'epoca, hanno riferito i media Usa, è stato possibile risalire all'identità dell'uomo, all'epoca 21enne, che colpì la donna alla testa con una bottiglia, dopo averla violentata. (COLD CASE MEDIEVALE)