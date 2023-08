Australia, 3 morti dopo un pranzo in famiglia con funghi velenosi

Famiglia avvelenata dai funghi

Tutto ha avuto inizio quando Gail e Don Patterson si sono fermati a pranzo con i loro nipoti a casa della nuora, Erin Patterson, a Leongatha, a due ore di auto a sud-est di Melbourne. Con loro c'erano Heather, la sorella di Gail, e suo marito Ian. Qualche ora dopo il pasto, i quattro ospiti si sono recati all'ospedale locale con quella che inizialmente credevano fosse una grave gastroenterite, ma presto è stato chiaro si trattasse di qualcosa di più serio e sono stati trasferiti in un ospedale di Melbourne. Nonostante le cure, Heather, 66 anni, Gail e Don, entrambi 70 anni, sono morti. Ian, 68 anni, è in condizioni critiche in ospedale, in attesa di un trapianto di fegato.