Napoli, raccolgono funghi in un bosco: un morto e 4 intossicati

Salute e Benessere

Diminuisce, nell'arco di un decennio , il gap esistente nei Paesi a basso e medio reddito tra i ricchi e i poveri nella copertura dei servizi sanitari. Le disuguaglianze di salute, però, restano un problema che colpisce soprattutto i più piccoli. Tanto che, se la mortalità nei Paesi in via di sviluppo fosse allineata a quella dei Paesi più ricchi, si potrebbero salvare 1,8 milioni di bambini sotto i 5 anni . Lo rivelano i dati dell' Health Inequality Data Repository, la più ampia raccolta di dati disaggregati sulla salute della popolazione, elaborata dall'Oms

Il repository è costituito da un software interattivo che permette di avere informazioni Stato per Stato, mese per mese, condizione per condizione. Include quasi 11 milioni di dati ed è composto da 59 set provenienti da oltre 15 fonti, come Unicef, Eurostat, Oms e Ocse. I dati includono le misurazioni di oltre 2mila indicatori suddivisi per 22 dimensioni di disuguaglianza, tra cui fattori demografici, socioeconomici e geografici