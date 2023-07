Giorgia Meloni è arrivata negli Stati Uniti per una missione di due giorni che la vede impegnata prima al Congresso e poi alla Casa Bianca, dove è in programma un incontro con il presidente Joe Biden. La presidente del Consiglio ha incontrato al Congresso i leader dei gruppi politici del Senato e della Camera dei Rappresentanti, poi ha tenuto una dichiarazione congiunta alla stampa con lo speaker della Camera Kevin McCarthy. Poco prima delle 15 (quando saranno le 21 in Italia) la premier arriverà alla Casa Bianca dove firmerà il libro d'onore nella Roosevelt Room prima dell'incontro con Joe Biden nello Studio Ovale. Dopo il colloquio faccia a faccia, l'incontro sarà allargato alle rispettive delegazioni. Domani Meloni sarà invece al Cimitero di Arlington (alle 10.10 ora locale, le 16 in Italia) dove assisterà alla cerimonia del cambio della guardia e farà un omaggio alla tomba del Milite ignoto.





