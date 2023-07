8/11 ©IPA/Fotogramma

Altro tema saranno i rapporti con la Cina. Meloni ha registrato l’avvertimento lanciato da Pechino: "Seppure non sia chiaro se l'Italia sarà in grado di resistere alle pressioni o all'influenza degli Usa - ha scritto in un editoriale il Global Times, il tabloid del governo cinese - ci auguriamo che (Meloni, ndr) abbia un atteggiamento sobrio e non si lasci trasportare dalla geopolitica. Se l'Italia si muove per inseguire le strategie degli Stati Uniti, danneggerà i propri interessi e metterà a rischio la propria autonomia nelle relazioni internazionali”