Economia

L'agenda economica del nuovo governo ha preso forma nel discorso programmatico pronunciato alla Camera dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni . La priorità è arginare le conseguenze della crisi energetica , destinando agli interventi in materia il grosso delle risorse, ma anche aiutare le famiglie messe in difficoltà da un’inflazione ormai alle stelle. Poi ci sono le tasse da ridurre, le pensioni da rivedere e il Reddito di cittadinanza , che resterà solo per chi ne ha davvero bisogno e non è in grado di lavorare

Si lavora in particolare al decreto legge con le nuove misure per l'emergenza energia, che non dovrebbe confluire nel decreto Aiuti ter, in cui invece entrano con un maxi-emendamento il decreto sullo sconto benzina e la norma sblocca mutui prima casa per gli under 35. Ma si procede anche per la richiesta di autorizzazione al Parlamento all'utilizzo del tesoretto da circa 9,4 miliardi lasciato dal governo uscente, che potrebbe arrivare già la prossima settimana