Meloni incontrerà Biden giovedì, in agenda Cina e Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden riceverà alla Casa Bianca la premier Giorgia Meloni giovedì prossimo, 27 luglio. Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che l'incontro è volto a "riaffermare i forti legami fra Stati Uniti e Italia" e che i due leader "discuteranno dei loro interessi strategici comuni, inclusi l'impegno condiviso a continuare a sostenere l'Ucraina, gli sviluppi in Nord Africa e una più stretto coordinamento transatlantico riguardo alla Cina. I due parleranno inoltre della prossima presidenza italiana del G7 nel 2024". La premier aveva reso noto l'invito durante la conferenza Nato a Vilnius .

Schlein: "Pronta a incontrare Meloni sul salario minimo"

Intanto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, si è detta "disponibile a un incontro con Giorgia Meloni anche domattina" per confrontarsi sul tema del salario minimo. "Sono felice di leggere che ci sarebbe un'apertura della presidente del Consiglio a un confronto nel merito", ha aggiunto Schlein riferendosi a un retroscena di Repubblica, secondo cui la premier avrebbe aperto alle proposte dell'opposizione. "Allora - ha continuato Schlein nel corso del proprio intervento agli Stati Generali del Socialismo, a Roma - la maggioranza ritiri l'emendamento soppressivo" presentato in commissione alla Camera "e discutiamo. Io sono disponibile ad un incontro anche domattina con lei e con il governo. Un incontro in cui spiegare che la nostra proposta va proprio nella direzione di rafforzare la contrattazione collettiva".

"Nel nostro Paese ci sono tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri - ha spiegato ieri Schlein in risposta al ministro Nello Musumeci che equiparava il salario minimo a una forma di "assistenzialismo" -. Sono passati da 'prima gli italiani' a 'prima gli sfruttatori' evidentemente. Vorrei che rileggessero la Costituzione e l'articolo 36 perché non si può tenere insieme lavoro e povero nella stessa frase. Questo è quello che evidentemente vuole fare una destra che pensa che il lavoro sia un favore mentre noi siamo convinti che il lavoro sia un diritto in una Repubblica che è fondata sul lavoro".