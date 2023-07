Nato, Meloni: "Senza unità dell'Alleanza atlantica nessuno al sicuro"

"L'Italia ha sostenuto e sostiene gli adattamenti in corso della Nato come dimostrano i contributi sul fianco orientale e nel Mediterraneo e che sono stati anche rivendicati. Abbiamo rivendicato il nostro ruolo nell'Alleanza", ha sottolineato la premier

"In questo mondo sempre più incerto questo vertice è riuscito a ribadire una delle certezze che abbiamo avuto in questo tempo: l'unità dell'Alleanza atlantica e la determinazione a difendere i valori e le regole del diritto internazionale senza le quali nessuno di noi sarebbe al sicuro. Difendere le regole del diritto internazionale è il modo migliore per difendere i nostri cittadini". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius ( LA DIRETTA ).

"L'Italia rivendica il suo ruolo nella Nato"

"Il vertice si tiene in un momento storico eccezionale e non poteva non assumere decisioni all'altezza in tema di deterrenza e difesa. L'Italia ha sostenuto e sostiene gli adattamenti in corso della Nato come dimostrano i contributi sul fianco orientale e nel Mediterraneo e che sono stati anche rivendicati. Abbiamo rivendicato il nostro ruolo nell'Alleanza e l'attenzione che va data al fianco orientale ma abbiamo anche chiesto maggiore attenzione nei confronti del fianco Sud".

"Il segretario Stoltenberg - ha aggiunto - mi sottolineava quanto anche lui ritenesse importante concentrare l'attenzione sul fianco sud: non è un problema italiano ma europeo e quindi dell'intera Alleanza quello che accade in Africa. Se oggi c'è una maggiore attenzione questo lo si deve all'Italia". "È un tema - ha sottolineato Giorgia Meloni - che porto ovunque, l'ho portato in Consiglio europeo, al G7, lo porteremo con forza al G7 il prossimo anno: il Mediterraneo e la cooperazione non predatoria con i Paesi africani sarà al centro della nostra presidenza del G7 - ha aggiunto -. Non è vero che l'Africa è un continente povero, è soprattutto un continente sfruttato. È capitato che diversi colleghi delle riunioni di questi giorni citassero proprio l'esempio italiano. Confido che questa attenzione aumenti e sono certa che l'Italia possa giocare un ruolo di primo piano".

"2% spesa militare tenga conto della sostenibilità"

"La nostra libertà ha un costo. Quello che si investe in difesa torna dieci volte tanto in termini di difesa dei nostri interessi nazionali. Chi dice che dobbiamo smobilitare e denuncia certe ingerenze deve capire che le due cose non stanno insieme", ha aggiunto la premier. "Crediamo che nell'impegno sul 2% di spesa dedicata alla difesa in rapporto al Pil si debba tenere conto della progressione, della sostenibilità e della responsabilità e della partecipazione al funzionamento dell'Alleanza che ogni alleato assume. Lo dico da premier di una nazione che con quasi 3 mila uomini è il principale contributore in termini di presenza nelle missioni di pace".